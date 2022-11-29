Хмарні програми для кафе

Що таке програма автоматизації і для чого вона потрібна?

Програма автоматизації — це сучасний інструмент, необхідний для ефективного ведення гастрономічного бізнесу і управління ним.

З появою хмарних технологій програми автоматизації для кафе стали набагато більш доступними.

Які переваги хмарної автоматизації над стаціонарними системами

Сучасні хмарні системи зберігають дані на зовнішніх захищених серверах через захищене шифроване з'єднання SSL і, крім того, реплікують (дублюють) дані, які навіть у разі серйозного збою в центрі обробки даних забезпечують безперервність роботи системи.

Сервісне обслуговування хмарної програми відбувається в режимі онлайн, швидко і без зайвих витрат.

Які функції виконує автоматизація в кафе

Сучасні системи автоматизації для кафе це комплексне рішення, завдяки якому можна:

миттєво отримувати інформацію щодо продажів і інших фінансових операцій в закладі;

скоротити час передачі замовлень на лінії кухня-зал;

проводити ABC аналіз;

створювати акції та спеціальні пропозиції;

швидко вводити в продаж нові позиції;

запускати доставку;

розраховувати заробітну плату працівників;

контролювати рівень запасів на складі і вчасно їх поповнювати;

аналізувати тенденції продажів і створювати пропозиції, які відповідатимуть очікуванням клієнтів.

Плюси хмарної автоматизації Poster

Poster Pos — програмне забезпечення, створене з думкою про Ваш бізнес.

Інтуїтивна і мобільна система автоматизації покращить рівень обслуговування гостей і збільшить рівень прибутку закладу. Продавайте швидше і більше.

Користуйтесь інтеграцією з платіжними терміналами і безпечно зберігайте дані в хмарі. Управляти кафе можна з будь-якої точки на карті. Система працює безперебійно навіть при відключенні від мережі Інтернет.

Poster Pos це рішення з широким функціоналом, що дозволяє достосувати інструмент до характеру закладу і Ваших можливостей.

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