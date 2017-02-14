HMD Global відновить випуск легендарних кнопкових телефонів Nokia 3310

Фінська компанія HMD Global, якій належить бренд Nokia, запланувала декілька гучних прем'єр на цьогорічний Mobile World Congress.

Серед них повернення легендарної Nokia 3310. Розробкою оновленої версії телефону займаються ветерани Nokia.

Сучасна версія телефону коштуватиме 59 євро, інформує VentureBeat.

Тридцять третя Nokia з’явилася в 2000 році і стала одним з найвідоміших телефонів бренду. Про батарею та міцність корпусу ходять легенди, завдяки чому телефон неодноразово ставав героєм різноманітних краш-тестів. Його навіть чавили гідравлічним пресом.

Фінська компанія встигла випустити близько 126 мільйонів екземплярів цього телефону.

Прем’єра нової моделі може відбутися 26 лютого на Всесвітньому мобільному конгресі у Барселоні. Крім Nokia 3310 компанія також має намір презентувати 2 смартфони на Android.

Нагадаємо, що фінська компанія Nokia представила свій перший телефон з операційною системою Android.