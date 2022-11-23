Хмельницька АЕС відключена від енергосистеми

Сьогодні, після масованого російського ворожого обстрілу України, енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми

Фото: ye.ua

Сьогодні, після масованого російського ворожого обстрілу України, енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. "Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав він. Також наразі відсутня напруга у більшості громад Хмельниччини, частина міста без води. Сьогодні росія влаштувала черговий масований ракетний обстріл України.



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