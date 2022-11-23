ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні, після масованого російського ворожого обстрілу України, енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми
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Хмельницька АЕС відключена від енергосистеми
Фото: ye.ua
Сьогодні, після масованого російського ворожого обстрілу України, енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав він.
Також наразі відсутня напруга у більшості громад Хмельниччини, частина міста без води.
Сьогодні росія влаштувала черговий масований ракетний обстріл України.
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23 11 2022 16:40 МЕДІА
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