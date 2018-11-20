Хмельницький міськсуд стягнув з РФ €180 тисяч на користь сім'ї загиблого військового

Хмельницький міськсуд стягнув з Російської Федерації моральний збиток, викликаний загибеллю чоловіка і батька, розміром 180 тис. євро на користь вдови військового і двох неповнолітніх дітей.

Відповідне рішення суд прийняв 13 листопада, повідомляє "Судова влада".

Так, суд встановив, що чоловіка позивачки мобілізували, він служив у лавах батальйону "Айдар" і поїхав у зону бойових дій на сході України. У період проходження військової служби обіймав посаду старшого націлювача другого мінометного взводу.

"Загальновідомим є той факт, що в лютому 2014 року почалася військова агресія Російської Федерації проти України, в результаті чого анексована територія Автономної Республіки Крим, частково окупована територія Донецької та Луганської областей України. В період з 29.08.2014 до 05.09.2014 чоловік позивачки брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечував її здійснення і захист незалежності і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Суд підтвердив, що після виконання бойового завдання в районі с. Стукалова Балка Слов'яносербського району Луганської області особовий склад взводу, в числі якого був і чоловік позивачки, повертався в місто Щастя Новоайдарського району Луганської області на автомобілі ЗІЛ-131. Приблизно о 14:30 особовий склад взводу з чоловіком позивачки потрапив під вогонь із засідки російських бойовиків. У засідці були танк, БТР і значна кількість озброєних солдатів. Внаслідок того, що вогонь відкрили із засідки, крім одного рядового, всі бійці взводу загинули.

Суд зокрема вказав, що Росія вийшла за межі своїх суверенних прав, гарантованих ст. 2 Статуту ООН, а тому на переконання суду є державою-агресором, що в свою чергу свідчить про відсутність у неї судового імунітету.

При вирішенні вимог позивача, суд також застосував практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справі Луізідоу проти Турецької Республіки (CASE OF LOIZIDOU v.TURKEY (Article50), (40/1993/435/514) 28 July 1998), згідно з яким вирішено зобов'язати виплатити компенсацію позивачеві, в тому числі і за моральні страждання через незаконну окупацію частини Кіпру турецькими збройними силами.

Рішення ще не набуло чинності і його можна оскаржити.