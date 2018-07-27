Хода вірян у Києві: поліція затримала трьох людей
Вони не виконали деякі законні вимоги співробітників поліції. Ці особи йшли попереду колони, затримували рух, і в поліції виникли обґрунтовані підозри, що вони можуть скоїти провокацію, — повідомив керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.
За його словами, більш чітку оцінку дій трьох людей нададуть пізніше.
Як додав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, до охорони порядку під час ходи вірян долучили близько п’яти тисяч правоохоронців.
За попередніми даними МВС, участь у хресній ході взяли до 20 тисяч людей. Зі свого боку митрополит Антоній заявив, що, за оцінками УПЦ (МП), в хресному ході взяли участь 250 тисяч людей.
Раніше журналіст Всесвітньо-броварського телебачення Олексій Середюк заявив, що його затримала поліція.
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