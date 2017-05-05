Ходаковський про майбутню долю "ДНР": "Будемо пасти кіз і овець"

За його словами, такий шлях буде руйнівним для економіки Донбасу і жителям промислового регіону в майбутньому доведеться, або емігрувати з території, підконтрольній бойовикам, або займатися скотарством і землеробством

Польовий командир терористів "ДНР", лідер збройного формування "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що процеси, які зараз відбуваються в ОРДЛО, вказують на те, що за основу для розвитку "ДНР" і "ЛНР" прийняті моделі контрольованих Росією Абхазії і Південної Осетії.

Такі думки Ходаковський висловив на своїй сторінці в соціальній мережі.

"Справа в тому, що за модель нашого розвитку, як мені починає здаватися, приймається не Придністров'я, а наші колеги - невизнані республіки Кавказу. Деякі спостереження дозволяють прийти до такого висновку. По-перше, ті, хто освоїв владу на всіх рівнях, вже нічого не хочуть міняти - їх і тут непогано годують. По-друге, в разі нашого територіального розширення повністю зміниться конфігурація внутрішньої політики: те, що поки ще "прокатує" тут, ніколи не прокотить в Краматорську. Уявляєте собі краматорчан, після трьох років сидіння у них в мозку України, дружно пишуть заяви в ОД ДР, а потім дружно виходять на масові заходи на центральну площу міста славити і звеличувати? І справа навіть не в трирічному засилля України, а в кілька інших відтінках в сприйнятті дійсності .... А значить потрібно повністю міняти методику роботи з населенням, створювати правову державу, враховувати інтереси громадян, відповідати за свої слова - а на це піти з тим куцим апаратом, який і тут-то обстановку може випустити з-під контролю, просто неможливо. Страшно. Ось тому краще ізолюватися, витребувати у Росії, як це робиться, наприклад, в Абхазії, "місячну ренту", і жити, нічого не змінюючи", - бідкається бойовик.

"Я називаю це соціальною гемофілією, але можна привнести сюди чисто кавказької термінології, ввівши поняття тейпа - так в окремих регіонах Кавказу називають рід. Зараз у нас формується рід, але не за принципом спорідненості, а за принципом спільності інтересів. Цей умовний рід опанував павутиною влади, і ніякими зусиллями його звідти не витравиш, якщо тільки не відбудеться повного переформатування ситуації, при якій в нових умовах перед новими ж викликами цей "рід" виявиться безсилий. Можна жити і так - живуть же люди. Будемо пасти кіз і овець - людям похилого віку це під силу. Молоді і здатні працювати емігрують, наприклад, в Росію - не дарма ж документи визнали. Залишаться ті, хто буде на обслуговуванні інтересів "роду", і ті, кому діватися нікуди. Перспективка так собі, але іншого шляху розвитку території в статусі маленької, ізольованої зі всіх сторін громади я не бачу", - написав Ходаковський.

Нагадаємо, що раніше польовий командир бойовиків так званої "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що приблизно третина чисельності армії "ЛДНР" становили люди з кримінальним минулим.