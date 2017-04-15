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Ходорковський пішов з посади голови "Відкритої Росії"

Він виступив на підтримку Олексія Навального на президентських виборах і Дмитра Гудкова — на виборах мера Москви
Колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський покинув пост глави "Відкрита Росія" і виступив на підтримку Олексія Навального на президентських виборах в Росії.
Ходорковський пішов з посади голови "Відкритої Росії" Михайло Ходорковський. Фото: AFP

Ходорковський заявив про це на конференції громадського руху в Таллінні сьогодні, 15 квітня, - повідомляється на сайті громадської організації.

"Ми подамо приклад суспільству, що можна будувати майбутнє разом, самим, без вождів", — сказав він.

 

 

Наступника оберуть на конференції з членів ради "Відкритої Росії".

У Twitter організації повідомили про те, що Михайло Ходорковський виступив на підтримку Олексія Навального на президентських виборах і Дмитра Гудкова — на виборах мера Москви.

Зазначимо, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський упевнений, що президент РФ Володимир Путін буде "до нескінченності підвищувати ставки" в новій "холодній війні" із Заходом.

Нагадаємо, раніше Національне бюро Інтерполу в Росії на підставі матеріалів, що надійшли з Генеральної прокуратури Росії і Слідчого комітету РФ, оголосило Ходорковського в міжнародний розшук. Відповідне рішення було направлено в центральне бюро Інтерполу в Ліоні.

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