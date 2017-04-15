Ходорковський пішов з посади голови "Відкритої Росії"

Він виступив на підтримку Олексія Навального на президентських виборах і Дмитра Гудкова — на виборах мера Москви

Колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський покинув пост глави "Відкрита Росія" і виступив на підтримку Олексія Навального на президентських виборах в Росії.

Ходорковський заявив про це на конференції громадського руху в Таллінні сьогодні, 15 квітня, - повідомляється на сайті громадської організації.

"Ми подамо приклад суспільству, що можна будувати майбутнє разом, самим, без вождів", — сказав він.

МБХ покинул пост председателя Открытой России.

«Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей» — Открытая Россия (@openrussia_org) 15 квітня 2017 р.

МБХ: Сломать политическую повестку, перевести её в другую плоскость, открыто предлагают два движения в России — Открытая Россия и ФБК. — Команда ОР (@open_election) 15 квітня 2017 р.

Наступника оберуть на конференції з членів ради "Відкритої Росії".

У Twitter організації повідомили про те, що Михайло Ходорковський виступив на підтримку Олексія Навального на президентських виборах і Дмитра Гудкова — на виборах мера Москви.

Зазначимо, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський упевнений, що президент РФ Володимир Путін буде "до нескінченності підвищувати ставки" в новій "холодній війні" із Заходом.