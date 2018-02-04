Холодницького завтра чекають на допит у ГПУ
Про це УНН повідомили у ГПУ.
“Його (Холодницького — ред.) завтра чекають о 10.00 на вул. Семена Петлюри 7/9 — це спецдепартамент ГПУ”, — сказали у відомстві.
Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його викликають на допит у НАБУ 3 квітня.
Нагадаємо, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.
Як відомо, 30 листопада 2015 року Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
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