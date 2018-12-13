Холодницькому незаконно дали держохорону, - Рахункова палата
Холодницького охороняють на підставі розпорядження президента Петра Порошенка, і це "не узгоджується з вимогами статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", повідомляє "Центр протидії корупції" з посиланням на відповідь Рахункової палати на запит народного депутата Віктора Чумака.
Рахункова палата пропонує главі держави та спікеру Верховної Ради "розглянути та врегулювати" це питання.
Наразі антикорупційного прокурора охороняють дев’ять військовослужбовців УДО. Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Раніше iPress.ua повідомляв, що у 2016 році голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав від президента Петра Порошенка державну охорону.
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