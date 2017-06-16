Холодницький боротиметься з корупцією в українському футболі
Окрім того, народного депутата фракції "Блок Петра Порошенка" Андрія Павелка переобрано на посаду президента Федерації футболу України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення ухвалили делегати конгресу Федерації в п'ятницю, 16 червня, в Києві в рамках зміни організаційно-правової форми ФФУ.
Павелко зазначив, що Холодницький буде першим віце-президентом ФФУ для того, щоб посилити боротьбу з корупцією у футбольній сфері України.
Крім того, на конгресі було обрано 8 віце-президентів федерації, серед яких заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, народні депутати Сергій Куніцин, Олександр Герега, підприємець, співвласник української пивоварної компанії "Перша приватна броварня" Андрій Мацола.
На конгресі, відповідно до вимог законодавства, громадська організація "Федерація футболу України" була перейменована на громадську спілку "Федерація футболу України".
Як повідомляв iPress.ua, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України.
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