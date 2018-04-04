Холодницький Ляшку: мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині й везіння у лотерею
"Ви не почули питання, тому я ще раз вам повторюю: чого вам не вистачає для повного щастя? Звання генерала ви у 30 років отримали. Звання заслуженого юриста незрозуміло за що з рук президента Порошенка отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті. Чого вам не вистачає для повного щастя? І чи рибок вам не шкода, які усю цю дурню вашу слухали?", - запитав Ляшко під час засідання Верховної Ради 4 квітня.
У відповідь Холодницький сказав: "Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині й везіння у лотерею, Олеже Валерійовичу! На жаль, лише квартира у Вишневому".
Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.
Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО