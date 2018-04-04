Холодницький Ляшку: мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині й везіння у лотерею

Голова САП сказав про це з трибуни Верховної Ради

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький у відповідь на питання голови фракції РПЛ Олега Ляшка заявив, що йому для щастя не вистачає будинку в Козині та виграшу в лотерею.

"Ви не почули питання, тому я ще раз вам повторюю: чого вам не вистачає для повного щастя? Звання генерала ви у 30 років отримали. Звання заслуженого юриста незрозуміло за що з рук президента Порошенка отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті. Чого вам не вистачає для повного щастя? І чи рибок вам не шкода, які усю цю дурню вашу слухали?", - запитав Ляшко під час засідання Верховної Ради 4 квітня.

У відповідь Холодницький сказав: "Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині й везіння у лотерею, Олеже Валерійовичу! На жаль, лише квартира у Вишневому".

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.