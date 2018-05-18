Холодницький написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ

Дату засідання за скаргою керівника САП поки що не визначено

Керівник САП Назар Холодницький передав свої пояснення на скарги НАБУ і ГПУ до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

За словами Холодницького, пояснення він передав 10 травня.

"Я надав пояснення і документи, що спростовують позицію скаржників. 16 сторінок, відповів по кожному пункту", - зазначив керівник САП. інформує Українська правда.

Також він повідомив, що йому дали ознайомитися з матеріалами скарг.

"Мені дали додатки, але диски не віддали, а лише дали послухати", - підкреслив Холодницький.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" із загальними виплатами на суму близько 2 млрд доларів.

У грудні 2016 року НАБУ повідомило Охендовському про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, понад 160 тис. доларів. У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського в журналі звітності про видатки з "чорної бухгалтерії" підтвердили дві експертизи.

Михайло Охендовський свою провину заперечує.

НАБУ зверталося до суду з клопотанням про відсторонення Охендовського з посади голови ЦВК, проте суд це прохання не задовольнив.

Як повідомляв iPress.ua, Спеціалізована антикорупційні прокуратура вдруге призупинила досудове розслідування у справі про одержання хабаря очільником Центрвиборчкому від депутатів "Партії регіонів".