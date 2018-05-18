Холодницький написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ
За словами Холодницького, пояснення він передав 10 травня.
"Я надав пояснення і документи, що спростовують позицію скаржників. 16 сторінок, відповів по кожному пункту", - зазначив керівник САП. інформує Українська правда.
Також він повідомив, що йому дали ознайомитися з матеріалами скарг.
"Мені дали додатки, але диски не віддали, а лише дали послухати", - підкреслив Холодницький.
Нагадаємо, 30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" із загальними виплатами на суму близько 2 млрд доларів.
У грудні 2016 року НАБУ повідомило Охендовському про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, понад 160 тис. доларів. У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського в журналі звітності про видатки з "чорної бухгалтерії" підтвердили дві експертизи.
Михайло Охендовський свою провину заперечує.
НАБУ зверталося до суду з клопотанням про відсторонення Охендовського з посади голови ЦВК, проте суд це прохання не задовольнив.
Як повідомляв iPress.ua, Спеціалізована антикорупційні прокуратура вдруге призупинила досудове розслідування у справі про одержання хабаря очільником Центрвиборчкому від депутатів "Партії регіонів".
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