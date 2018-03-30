Холодницький не прийшов на допит у Генпрокуратуру
Допит Холодницького мав відбутися в п'ятницю о 10:00, - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Чому він не з'явився, співрозмовник не повідомив.
На цей момент Холодницький перебуває на роботі.
Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.
Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.
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