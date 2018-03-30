Холодницький: окрім нецензурщини, на записах нічого немає

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що на записах з його кабінету немає нічого компрометуючого.

"Ніяких корупційних злочинів ви там не знайдете", - заявив він і визнав, що міг вживати нецензурну лексику, передає LB.ua.

Голова САП не вважає себе винним і має намір довести невинуватість перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Він також наполягає на оприлюдненні всіх записів, які були зроблені пристроєм для прослуховування в його кабінеті.

Також Холодницький заявив, що прийде на допит у Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури на 10:00 ранку 3 квітня.