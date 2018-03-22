Холодницький підтвердив, що в його кабінеті виявили жучок

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.

Про це Холодницький заявив у Брюсселі журналісту програми "Схеми".

"Було знайдено апарат, схожий на такий, що використовується для прослуховування", - заявив керівник САП.

Він зауважив, що не знає, кому належить виявлений 6 березня пристрій, та нині чекає відповіді на це у правоохоронних органів.

Також Холодницький наголосив, що інформація про те, що жучок поставили представники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) є провокацією.