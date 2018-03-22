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Холодницький підтвердив, що в його кабінеті виявили жучок

Підозрюють представників НАБУ
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.
Холодницький підтвердив, що в його кабінеті виявили жучок Фото: unian.ua

Про це Холодницький заявив у Брюсселі журналісту програми "Схеми". 

"Було знайдено апарат, схожий на такий, що використовується для прослуховування", - заявив керівник САП.

Він зауважив, що не знає, кому належить виявлений 6 березня пристрій, та нині чекає відповіді на це у правоохоронних органів.

Також Холодницький наголосив, що інформація про те, що жучок поставили представники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) є провокацією. 

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.

 

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22 03 2018 12:44
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