Холодницький назвав записи НАБУ грою на публіку та нарізкою слів

Керівник Спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький під час виступу у парламенті заявив, що опубліковані Національним антикорупційним бюро дані про його правопорушення вирвані з контексту.

"Те, що було оприлюднено — хороша гра на публіку. Нарізка слів", — сказав Холодницький, відповідаючи на питання депутата від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка про те, чи підтверджує глава САП оприлюднені матеріали про зустрічі з забудовниками міста Вишневого, народними депутатами, де обговорюється допомога в уникненні відповідальності або обшуків і в такий спосіб фактичний "перехід на бік обвинуваченого замість захисту інтересів держави".

Також Лещенко спитав, кого на посаді глави САП бачить Холодницький.

"Пане Лещенко, наступником я бачу вас", — сказав Холодницький. Він додав, що його намагаються дискредитувати. Також Холодницький додав, що САП відкрила провадження щодо квартири Лещенка.

Глава САП також наголосив, що на засіданні кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів буде спростовувати "оприлюднені нарізки" відео щодо нього.

Раніше НАБУ оприлюднило розмови глави САП Холодницького.

"Наголошуємо, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді, в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого Генеральною прокуратурою України", — вказують у НАБУ.