Холодницький про Ситника: Людині треба до психіатра

Холодницький запевнив, що готовий продовжувати роботу у тих умовах, які є сьогодні

Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляє, що не збирається мститися директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і каже, що останньому треба до психіатра.

"Мститися? Ну, у людини просто параноя – йому всі мстяться, за ним всі стежать, його всі прослуховують. Людині треба до психіатра сходити", - сказав Холодницький в інтерв'ю DW.

Він додав, що не розуміє, у чому може полягати помста.

"Яким чином? Я мщуся? У мене робота триває. Детективи працюють, приносять документи, погоджуються документи, погоджуються, тимчасові доступи, обушки – якщо на це є необхідність – надуються", - сказав Холодницький.

"І незалежно від того, що буде говорити пан Ситник, чи його там спонсори, олігархи і інші його особи, які йому співчувають, процес цей буде йти", - додав він.

Холодницький запевнив, що готовий продовжувати роботу у тих умовах, які є сьогодні.

"В яких умовах? Я не прийшов сюди, щоб просто так піти, тому що так комусь захотілось. Процес триває. Все, що не відбувається, робить нас сильнішими. Я настроєний на бій. Ми будемо показувати результат", - сказав керівник САП.

Він додав, що хоче довести до кінця справи "Роттердам +", "Приватбанку", "Запорізького титаномагнієвого комбінату" тощо.

"У мене, певно, інші пріоритети, ніж у пана Ситника. Мені цікавіше розслідувати, викрити багатомільярдну корупційну схему, ніж п’ять-сім-десять районних судів на хабарах за винесення рішень", - сказав Холодницький.

Разом з тим він сказав, що не раз замислювався про відставку.

"Замислювався. І не раз. Ще до акваріуму, до подій з акваріумом. Ще у вересні 2017 року. Є моральна втома, є бажання щось змінити, в тому числі в своєму житті, але не шляхом, щоб піти обпльованим, бо так комусь захотілось. Як прийшов на цю посаду з квартирою в Вишневому, так і вернусь у цю квартиру з посади. Нового майна не набув. Все моє майно – це моя зарплата. Хіба автомобіль купив новіший", - сказав керівник САП.

"Я не буду мститися точно, хай там хто що не каже", - підсумував Холодницький.