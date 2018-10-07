Холодницький про Ситника: Людині треба до психіатра
"Мститися? Ну, у людини просто параноя – йому всі мстяться, за ним всі стежать, його всі прослуховують. Людині треба до психіатра сходити", - сказав Холодницький в інтерв'ю DW.
Він додав, що не розуміє, у чому може полягати помста.
"Яким чином? Я мщуся? У мене робота триває. Детективи працюють, приносять документи, погоджуються документи, погоджуються, тимчасові доступи, обушки – якщо на це є необхідність – надуються", - сказав Холодницький.
"І незалежно від того, що буде говорити пан Ситник, чи його там спонсори, олігархи і інші його особи, які йому співчувають, процес цей буде йти", - додав він.
Холодницький запевнив, що готовий продовжувати роботу у тих умовах, які є сьогодні.
"В яких умовах? Я не прийшов сюди, щоб просто так піти, тому що так комусь захотілось. Процес триває. Все, що не відбувається, робить нас сильнішими. Я настроєний на бій. Ми будемо показувати результат", - сказав керівник САП.
Він додав, що хоче довести до кінця справи "Роттердам +", "Приватбанку", "Запорізького титаномагнієвого комбінату" тощо.
"У мене, певно, інші пріоритети, ніж у пана Ситника. Мені цікавіше розслідувати, викрити багатомільярдну корупційну схему, ніж п’ять-сім-десять районних судів на хабарах за винесення рішень", - сказав Холодницький.
Разом з тим він сказав, що не раз замислювався про відставку.
"Замислювався. І не раз. Ще до акваріуму, до подій з акваріумом. Ще у вересні 2017 року. Є моральна втома, є бажання щось змінити, в тому числі в своєму житті, але не шляхом, щоб піти обпльованим, бо так комусь захотілось. Як прийшов на цю посаду з квартирою в Вишневому, так і вернусь у цю квартиру з посади. Нового майна не набув. Все моє майно – це моя зарплата. Хіба автомобіль купив новіший", - сказав керівник САП.
"Я не буду мститися точно, хай там хто що не каже", - підсумував Холодницький.
Нагадаємо, що в дисциплінарній скарзі на Холодницького йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися. Все це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого - початку березня.
Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей