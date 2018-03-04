Холодницький про звинувачення НАБУ: Я не знайомий з Трухановим
Холодницький дав інтерв’ю Українській правді на тлі спільного розслідування Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури України з негласним прослуховуванням в кабінеті керівника САП.
"Я з Трухановим у житті жодного разу не спілкувався. Отак і запишіть жирним шрифтом: Холодницький жодного разу в житті не спілкувався ні з Трухановим, ні з Вугельманом (заступник мера Одеси – УП), ні з ким іншим із затриманих", - заявив він.
Він додав, що підозру Труханову підписував особисто.
Загалом Холодницький прогнозує, що його звинувачують у розголошенні даних слідства, однак самої скарги до дисциплінарної комісії він ще не бачив. На питання журналіста про можливе втручання у роботі своїх підлеглих, він відповів, що втручається за необхідності.
"Але якщо я бачу, що слідство рухається не в тому напрямку, то я можу втрутитися. Наприклад, коли приходять і кажуть: "Давайте візьмемо 20 обшуків, раптом щось знайдемо і буде до чого прив'язатися". Звичайно, що я в кожного прокурора запитую, для чого тобі обшук, що ти хочеш знайти? ", - сказав Холодницький.
Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.
Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
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