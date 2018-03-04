Холодницький про звинувачення НАБУ: Я не знайомий з Трухановим

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заперечив, що повідомляв інформацію про розслідування меру Одеси Геннадію Труханову чи його заступникові Павлу Вугельману.

Холодницький дав інтерв’ю Українській правді на тлі спільного розслідування Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури України з негласним прослуховуванням в кабінеті керівника САП.

"Я з Трухановим у житті жодного разу не спілкувався. Отак і запишіть жирним шрифтом: Холодницький жодного разу в житті не спілкувався ні з Трухановим, ні з Вугельманом (заступник мера Одеси – УП), ні з ким іншим із затриманих", - заявив він.

Він додав, що підозру Труханову підписував особисто.

Загалом Холодницький прогнозує, що його звинувачують у розголошенні даних слідства, однак самої скарги до дисциплінарної комісії він ще не бачив. На питання журналіста про можливе втручання у роботі своїх підлеглих, він відповів, що втручається за необхідності.

"Але якщо я бачу, що слідство рухається не в тому напрямку, то я можу втрутитися. Наприклад, коли приходять і кажуть: "Давайте візьмемо 20 обшуків, раптом щось знайдемо і буде до чого прив'язатися". Звичайно, що я в кожного прокурора запитую, для чого тобі обшук, що ти хочеш знайти? ", - сказав Холодницький.

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.