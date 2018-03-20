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Холодницький розглядає вихід у відставку

Є дані, що антикорупційного прокурора змушують звільнитися
Заступник генпрокурора - Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький може подати у відставку за станом здоров'я.
Холодницький розглядає вихід у відставку Назар Холодницький Фото: РБК

Холодницький готовий написати заяву про звільнення, яку може подати наступного тижня (26-30 березня), - повідомляють "Українські новини" з посиланням на поінформоване джерело.

До 23 березня Холодницький перебуватиме у відрядженні в Брюсселі (Бельгія).

Причиною звільнення є нібито незадовільний стан здоров'я, проте, за інформацією джерела, до такого кроку Холодницького примушують.

Сам Холодницький поки що не коментує цю інформацію.

При цьому в САП вважають такі відомості не більше, ніж "фейком".

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Холодницького госпіталізували з підозрою на інфаркт, проте діагноз не підтвердився. Лікарі констатували в нього перевтому.
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20 03 2018 15:37
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