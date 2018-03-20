Холодницький розглядає вихід у відставку

Є дані, що антикорупційного прокурора змушують звільнитися

Заступник генпрокурора - Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький може подати у відставку за станом здоров'я.

Холодницький готовий написати заяву про звільнення, яку може подати наступного тижня (26-30 березня), - повідомляють "Українські новини" з посиланням на поінформоване джерело.

До 23 березня Холодницький перебуватиме у відрядженні в Брюсселі (Бельгія).

Причиною звільнення є нібито незадовільний стан здоров'я, проте, за інформацією джерела, до такого кроку Холодницького примушують.

Сам Холодницький поки що не коментує цю інформацію.

При цьому в САП вважають такі відомості не більше, ніж "фейком".