НОВИНИЗаступник генпрокурора - Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький може подати у відставку за станом здоров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Холодницький розглядає вихід у відставку
Є дані, що антикорупційного прокурора змушують звільнитися
Назар Холодницький Фото: РБК
Холодницький готовий написати заяву про звільнення, яку може подати наступного тижня (26-30 березня), - повідомляють "Українські новини" з посиланням на поінформоване джерело.
До 23 березня Холодницький перебуватиме у відрядженні в Брюсселі (Бельгія).
Причиною звільнення є нібито незадовільний стан здоров'я, проте, за інформацією джерела, до такого кроку Холодницького примушують.
Сам Холодницький поки що не коментує цю інформацію.
При цьому в САП вважають такі відомості не більше, ніж "фейком".
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Холодницького госпіталізували з підозрою на інфаркт, проте діагноз не підтвердився. Лікарі констатували в нього перевтому.
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20 03 2018 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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