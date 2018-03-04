Холодницький заявив про намір клопотати про своє відсторонення

"Я буду клопотати про це для збереження об'єктивності"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибув на допит в Генпрокуратуру.

Перед допитом він заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення розслідування, пише "Радіо Свобода".

"Я буду клопотати про це для збереження об’єктивності, щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи то своїх підлеглих прокурорів", - заявив Холодницький.

Керівник САП зауважив, що звільнення не боїться, і вважає, що його навряд вдасться уникнути.

Він також заявив, що з преси дізнався про те, що НАБУ і ГПУ подали скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.