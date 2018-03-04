Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Холодницький заявив про намір клопотати про своє відсторонення

"Я буду клопотати про це для збереження об'єктивності"
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибув на допит в Генпрокуратуру.
Холодницький заявив про намір клопотати про своє відсторонення Назар Холодницький Фото: РБК

Перед допитом він заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення розслідування, пише "Радіо Свобода".

"Я буду клопотати про це для збереження об’єктивності, щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи то своїх підлеглих прокурорів", - заявив Холодницький.

Керівник САП зауважив, що звільнення не боїться, і вважає, що його навряд вдасться уникнути.

Він також заявив, що з преси дізнався про те, що НАБУ і ГПУ подали скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2018 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.