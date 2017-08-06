Homo sapiens з'явилися на 100 тис. років раніше, ніж вважалося досі

Вчені знайшли в Марокко останки людей та інструменти, вік яких понад 315 тис. років

Вчені інституту Еволюційної Антропології Макса Планка виявили в Марокко останки людей та інструменти, якими вони користувалися, які виявилися на 100 тис. років старшими від всіх відомих останків Homo Sapiens.

Робота опублікована в журналі Nature.

Знахідки зроблені на території палеолітичної стоянки Джебель-Ірхуд на заході Марокко, відкритої в 60-х роках XX століття. Їхній вік - близько 315 тис. років

Раніше найдавнішими останками Homo sapiens вважалися зразки віком близько 195 тис. років, знайдені на території сучасної Ефіопії. Нові зразки з півночі Африки доводять, що перед тим, як заселити Європу, Homo sapiens активно освоював африканський континент.

Виявлені в Марокко фрагменти - частини черепа, нижня щелепа, частина верхньої щелепи, та кілька кісток кінцівок - належали трьом дорослим, підліткові і дитині. Також були знайдені оброблені кістки газелі, кам'яні загострені інструменти і вугілля, що свідчать про те, що люди тут готували їжу на вогнищі.

Вчені знайшли кілька відмінностей із сучасними представниками Homo sapiens - це витягнута і занижена задня частина черепа. На думку антропологів, це говорить про те, що 300 тис. років тому цей вид людини вже практично сформувався, тривав лише розвиток його мозку.

Нагажаємо, раніше єгипетські археологи знайшли 17 мумій, що добре збереглися, в катакомбах у провінції Ель-Мінья, приблизно 250 км на південь від Каїра.