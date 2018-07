Хомутиннік купив нафтогазову компанію, пов'язану з Коломойським і Боголюбовим

Компанія Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої виступає співголова депутатської групи Відродження Віталій Хомутиннік, купила 19,9% нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc.

Cascade Investment купила 10,04% акцій JKX, а володіння ще 9,88% забезпечила через купівлю фінансових інструментів, які можуть бути конвертовані в акції, повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

Також на Лондонській фондовій біржі з'явилося повідомлення JKX про скорочення кількості її акцій, що належать російській Proxima Capital Group, з 19,97% до 9,97%

JKX - в Україні володіє Полтавською газонафтовою компанією. Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій, Keyhall Holding- 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,95%, Interneft Ltd - 6,6%. Російська Proxima Capital Group раніше володіла 19,97% акцій компанії.

Нагадаємо, кіпрській компанії Cacique Limited Хомутинника дозволили купити 7 агрокомпаній, які належать агрохолдингу Кернел.

Також раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України дав згоду інвестфонду нардепа на продаж Дніпровського хлібокомбінату. Компанії UKROAGRO ALLIANCE LTD і KMA GROUP LTD придбали частку у статутному капіталі компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.

У квітні цього року інвестиційний фонд депутата Каскад-Інвест продав 51% акцій Конотопського хлібокомбінату.

У декларації за 2016 рік Хомутиннік вказав дві земельні ділянки та будинок в Козині, заробітню плату в 157 253 грн, чисельні об'єкти цінного рухомого майна та підприємства, зареєстровані в різних областях України, на Віргінських і Кайманових островах та на Кіпрі.

Нагадаємо, що народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких 9 зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах, 6 автомобілів, кілька земельних ділянок, картини, скульптури, годинники, телевізори, зброю. На його банківських рахунках 67 582 418 грн, 12 793 198 доларів та 87 936 євро, готівкою Хомутиннік зберігає 420 тисяч грн. Нардепу також належать Toyota Tundra 2013 року та Range Rover 2014, його дружині – два Lexus.

У листопаді 2017 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо можливого ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Віталієм Хомутинніком. Підстав для повідомлення йому про підозру слідчі не виявили.

Читайте також: "Всьо будєт Макєєвка" або як Віталій Хомутиннік збудував маєток у Конча-Заспі шляхом самозахвату землі

Раніше, "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів. У декларації літака немає.