Honda відкликає 900 тисяч автомобілів через проблеми із задніми сидіннями

Компанія Honda Motor Co заявила в суботу, 18 листопада, що відкликає 900 тисяч автомобілів.

Як повідомляє Reuters, у компанії припускають, що сидіння другого ряду можуть перекинутися вперед, якщо вони не були правильно зафіксовані після регулювання.

Японський автовиробник повідомив, що відкликання стосується автомобілів Honda Odyssey 2011-2017 років виробництва. З них у Північній Америці було продано близько 2 тисяч автомобілів, проте вже надійшло 46 повідомлень про незначні травми, пов'язані з проблемою.

У компанії також заявили, що працюють над виправленням, щоб забезпечити належну фіксацію і, тим часом, опублікували докладний інструктивний лист про те, як забезпечити правильне закріплення сидінь.