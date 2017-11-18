ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Honda Motor Co заявила в суботу, 18 листопада, що відкликає 900 тисяч автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Honda відкликає 900 тисяч автомобілів через проблеми із задніми сидіннями
Задні сидіння можуть перекидатися вперед
Фото: autoevolution.com
Як повідомляє Reuters, у компанії припускають, що сидіння другого ряду можуть перекинутися вперед, якщо вони не були правильно зафіксовані після регулювання.
Японський автовиробник повідомив, що відкликання стосується автомобілів Honda Odyssey 2011-2017 років виробництва. З них у Північній Америці було продано близько 2 тисяч автомобілів, проте вже надійшло 46 повідомлень про незначні травми, пов'язані з проблемою.
У компанії також заявили, що працюють над виправленням, щоб забезпечити належну фіксацію і, тим часом, опублікували докладний інструктивний лист про те, як забезпечити правильне закріплення сидінь.
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18 11 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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