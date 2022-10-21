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Хорватія долучилася до справи України проти росії про геноцид

У позові України стверджується, що москва зловживає своєю участю в Конвенції та перетворила її на сфабриковану підставу для нападу, умисно вбиває та завдає тяжкої шкоди українцям.
Хорватія долучилася до справи України проти росії про геноцид Фото: з вільного доступу

Хорватія подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.

Про це заявили в МЗС Хорватії.

"Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Республіка Хорватія має право долучитися до розгляду справи та має намір представити своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид. У своїй заяві Хорватія зосереджується на тлумаченні статті IX Конвенції про геноцид і стверджує, що суд має юрисдикцію в цій справі"– зазначено в повідомленні.

Згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право долучитися до судового процесу. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим і для них.

Україна подала позов проти росії ще 26 лютого, стверджуючи, що москва зловживає своєю участю в Конвенції та перетворила її на сфабриковану підставу для нападу, умисно вбиває та завдає тяжкої шкоди українцям.
 

До цього позову України вже офіційно долучилися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург і Греція.

У межах справи вже 16 березня Міжнародний суд ООН зобов'язав росію припинити військові дії, однак це рішення в кремлі ігнорують.

 
 

 

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21 10 2022 09:59
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