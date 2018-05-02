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Хорватія хоче повернути Україні чотири неробочі винищувачі

Згідно з контрактом, літаки повинні були експлуатуватися до 2023 року. Однак незабаром після прибуття до Хорватії з ними почалися проблеми
Хорватія хоче повернути чотири неробочі винищувачі МіГ-21 і просить Міністерство оборони України замінити їх на чотири справні літаки з державною гарантією
Хорватія хоче повернути Україні чотири неробочі винищувачі Фото: Getty Images

Про це повідомляє Jutarnji List з посиланням на джерела в хорватському Міноборони.

За даними співрозмовників видання, мова йде про літаки з номерами 131, 132, 134 і 135, які Хорватія купила у ДП Укрспецекспорт за 8 млн євро. Однак ВПС Хорватії оголосили їх несправними і непридатними.

Згідно з контрактом, літаки повинні були експлуатуватися до 2023 року. Однак незабаром після прибуття до Хорватії з ними почалися проблеми. Вони стали непридатні вже в 2016 році, пролітав замість обіцяних 850 годин не більше 100-200 годин.

Видання відзначає, що в Міноборони України визнали проблеми з винищувачами, заявивши, що договір був "виконаний зі шкодою для хорватської сторони".

У 2016 році Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Хорватії подало обвинувальний висновок про одержання хабара двома громадянами цієї країни. Звинувачення пов'язано з укладенням угоди про ремонт і придбання винищувачів МіГ у Укрспецекспорта.

Нагадаємо, що головний виробник бронетехніки в Україні завод ім. Малишева, який входить до складу державного концерну Укроборонпром, продав у 2017 році військової техніки більш ніж на 3 млрд грн., що є рекордом для підприємства.

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05 02 2018 22:37
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