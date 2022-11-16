ПОЛІТИКА НОВИНИПожертвування Україні 14 вертольотів Мі-8 і Мі-8 MTV 1 стане розумним і раціональним рішенням Міністерства оборони Хорватії
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хорватія передасть Україні 14 вертольотів Мі-8
Фото: twitter.com/STsegolko
Пожертвування Україні 14 вертольотів Мі-8 і Мі-8 MTV 1 стане розумним і раціональним рішенням Міністерства оборони Хорватії, яке найближчим часом має підтвердити уряд країни.
При цьому керівництво Хорватії провело консультації з США, щоб отримати навзаєм сучасні вертольоти Black Hawk.
Ресурси технічного обслуговування Мі-8 наразі закінчуються, що підтвердив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, і їх більше не можна буде використовувати.
За неофіційною інформацією, всі ці вертольоти будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Оскільки Хорватія вирішила замінити російську військову техніку на західну, подальший капітальний ремонт цих маших буде недоречним.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 11 2022 14:43 МЕДІА
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише якщо над Кримом замайорить прапор України - Енн Епплбом
- путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті
СТАТТІ