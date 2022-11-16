Хорватія передасть Україні 14 вертольотів Мі-8

Пожертвування Україні 14 вертольотів Мі-8 і Мі-8 MTV 1 стане розумним і раціональним рішенням Міністерства оборони Хорватії

Пожертвування Україні 14 вертольотів Мі-8 і Мі-8 MTV 1 стане розумним і раціональним рішенням Міністерства оборони Хорватії, яке найближчим часом має підтвердити уряд країни.

При цьому керівництво Хорватії провело консультації з США, щоб отримати навзаєм сучасні вертольоти Black Hawk.

Ресурси технічного обслуговування Мі-8 наразі закінчуються, що підтвердив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, і їх більше не можна буде використовувати.

За неофіційною інформацією, всі ці вертольоти будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Оскільки Хорватія вирішила замінити російську військову техніку на західну, подальший капітальний ремонт цих маших буде недоречним.