Хорватські депутати залишили Сербію після того, як націоналіст Шешель розтоптав прапор

Хорватська парламентська делегація скоротила візит до Сербії після того, як сербський націоналістичний депутат Воїслав Шешель привселюдно топтався на національному прапорі Хорватії та викрикував образи.

Парламентська делегація із Загреба скасувала решту свого візиту в середу після того, як Шешель розтоптав хорватський прапор всередині парламенту Сербії, а потім викрикував образи до членів делегації, назвавши їх "усташі" (хорватські фашисти), повідомляє Balkan Insight.

"Незважаючи на дуже хороший початок офіційного візиту ... через цей акт нападу на гідність Хорватії ми скасували візит", - йдеться у заяві хорватського парламенту.

Делегація повинна зустрітися з президентом Сербії Олександром Вучічем та прем'єр-міністром Аною Брнабич у четвер.

Спікер парламенту Сербії Майя Гойкович виступила із заявою, в якій засуджується "жорстока спроба депутата Воїслава Шешеля загрожувати гідності Національних зборів Сербії та делегації парламенту Хорватії".

"Неповага до державних символів Хорватії...не може бути дозволеною, а також ображає сербський народ, який пишається традицією гостинності", - сказав Гойкович.

Сербська Радикальна партія Шешеля опублікувала свою заяву, в якій підтримала дії свого лідера, заявивши, що "п'ятьох співробітників служби безпеки не змогли забрати прапор" у Шешеля та іншого депутата партії.

Шешель був близьким соратником покійного президента Сербії Слободана Мілошевича та обіймав посаду віце-прем'єра в період з 1998 по 2000 рік. Проти Шешеля було висунуто звинувачення за трьома пунктами у злочинах проти людяності та за шістьма пунктами - у військових злочинах, розпалюванні етнічних чисток в Боснії, Хорватії та сербській провінції Воєводіна в період з серпня 1991 року-вересень 1993 року.

Шешель добровільно здався Міжнародному кримінальному трибуналу у 2003 році. Процес щодо його справи було розпочато у 2007 році. У 2014 році його відпустили на лікування до Сербії, після того як йому було встановлено діагноз раку в термінальній стадії. У квітні 2018 року Апеляційна палата Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі визнала Шешеля винним у скоєнні воєнних злочинів на території колишньої Югославії.

Нагадаємо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що країнам Західних Балкан необхідна європейська перспектива, щоб на їхню територію не повернулася війна.