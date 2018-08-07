Хорватського гравця можуть дискваліфікувати за "слава Україні" після перемоги над збірною Росії, - ЗМІ

"Слава Україні, давай, давай!" - сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"

Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда може бути дискваліфікованим за відеозвернення, яке він записав разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем після перемоги над збірною Росії на Чемпіонаті світу.

"ФІФА (міжнародний керівний орган футболу, - ред.) обробляє різні звіти про матч, зокрема потенційні докази з цього питання. Зрозумійте, поки ми не оцінимо всю наявну інформацію, ми не зможемо надавати коментарі", – заявили в ФІФА, яка намагається присікати різні політичні виступи футболістів, повідомляє британський таблоїд The Sun.

Відео викликало хвилю обурення в Росії. Обидва футболіста довгий час грали за київське "Динамо". Віда – з 2013-го по 2018-й, Вукоєвич – з 2008-го по 2015-й. Останній також провів у 2013 році півсезону в московському "Спартаку" на правах оренди, а нині працює скаутом у збірній.

На уточнююче запитання російських журналістів, чи малось в ролику на увазі, що перемога була для України, Віда заявив: "Ні. Ця перемога – для Хорватії. Ніякої політики. Це жарт. У мене там друзі з часів "Динамо Київ", нічого іншого я на увазі не мав".

Стаття 3 дисциплінарного коду ФІФА забороняє "політичні слогани в будь-якій формі", а стаття 54 говорить, що "кожен, хто провокує публіку під час матчу, буде дискваліфікований на дві гри і оштрафований мінімум на 5 тисяч швейцарських франків".

Раніше дискваліфікація загрожувала гравцям збірної Швейцарії Граніту Джаці та Джердану Шакірі. Вони під час святкування голів у ворота Сербії показували жест "албанського орла", оскільки є косоварами за походженням.

У кінцевому підсумку футболістів не покарали.

Відзначимо, що лідерка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович також була присутньою на трибунах в Сочі у компанії глави російського уряду Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу збірна Росії поступилася Хорватії після серії післяматчевих пенальті 2:2 (пен. 3:4).