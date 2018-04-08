Хорватський Дубровник обмежив кількість туристів у боротьбі з перенаселеністю
У період з січня по червень майже 280 тис. туристів з 188 круїзних турів відвідали 800-річне місто. У минулому році колосальні 749 тис. осіб висадилися з 539 круїзних суден, пришвартованих у гавані Дубровника, пише Reuters.
Власники магазинів, ресторатори і 1500 місцевих жителів, які живуть у Старому місті - районі в межах прибережного форту, який фігурував в серіалі "Гра престолів", з усіх сил намагалися обслуговувати натовпи гостей.
У минулому році ЮНЕСКО попередила, що статус Всесвітньої спадщини Дубровника потрапив під загрозу через величезну кількість туристів "відносно стійкої пропускної спроможності міста" та управління круїзними суднами, що заходять у місто.
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Щоб протистояти цій проблемі, місто в 2017 році представило свій план "поважай Місто", спрямований на обмеження числа туристів від круїзів, які відвідують Старе місто, до 4000 у будь-який момент.
"Проект почав приносити плоди в цей туристичний сезон і ми бачимо поліпшення якості прийому гостей з круїзних лайнерів і менше натовпу", - сказала Сандра Міловчич, представник Асоціації туризму Дубровника.
За її словами, кількість так званих стаціонарних гостей також росте в 2018 році. За офіційними даними, понад 4,2 мільйона осіб провели в Дубровнику хоча б одну ніч у 2018 році, що на 14 відсотків більше, ніж у минулому році.
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