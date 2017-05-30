Хорватський екс-півзахисник Динамо повернувся в клуб в якості менеджера

Огнєн Вукоєвич повернувся в Динамо на адміністративну посаду

Екс-півзахисник Динамо хорват Огнєн Вукоєвич, який виступав за "біло-синіх" протягом 2008-2015 років, повернувся в клуб в якості менеджера.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, хорват буде працювати менеджером по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи. До своїх обов'язків він приступить з 1 червня.

Відзначимо, що по закінченню цього сезону, який Вукоєвич провів у віденській Аустрії, хорват прийняв рішення про закінчення кар'єри.

У складі Динамо Вукоєвич вигравав чемпіонат України (2009), Кубок України (2014), а також двічі ставав володарем Суперкубка України (2009, 2011).

Відзначимо, що в 2014 році Вукоєвич на правах оренди перейшов з київського у загребське Динамо.

Влітку 2014 року хорват прийняв рішення про припинення виступів за національну збірну своєї країни.

Нагадаємо, що раніше київське "Динамо" у Харкові в рамках 31 туру чемпіонату України перемогло донецький "Шахтар".