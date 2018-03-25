СПОРТ НОВИНИФутболіст "Марсонії" Бруно Бобан помер під час матчу третього дивізіону чемпіонату Хорватії між "Марсонією" і "Славонією" 24 березня після удару м'ячем у груди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хорватський футболіст помер після удару м'ячем, – ВІДЕО
На 15-й хвилині гри м'яч влучив спортсмену у груди
Фото: pixsell.hr
Про це повідомляє HRT Sport.
На 15-й хвилині гри м'яч після удару влучив Бобану у груди – і 25-річний футболіст упав.
Гравця доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.
Точну причину смерті поки не називають.
Фото: twitter.com/radioslavonija
Нагадаємо, на початку березня раптово помер капітан "Фіорентини" Давіде Асторі.
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