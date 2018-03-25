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Хорватський футболіст помер після удару м'ячем, – ВІДЕО

На 15-й хвилині гри м'яч влучив спортсмену у груди
Футболіст "Марсонії" Бруно Бобан помер під час матчу третього дивізіону чемпіонату Хорватії між "Марсонією" і "Славонією" 24 березня після удару м'ячем у груди.
Хорватський футболіст помер після удару м Фото: pixsell.hr

Про це повідомляє HRT Sport.

На 15-й хвилині гри м'яч після удару влучив Бобану у груди – і 25-річний футболіст упав.

Гравця доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Точну причину смерті поки не називають.


Фото: twitter.com/radioslavonija

Нагадаємо, на початку березня раптово помер капітан "Фіорентини" Давіде Асторі.

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25 03 2018 21:20
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