Хорватський футболіст помер після удару м'ячем, – ВІДЕО На 15-й хвилині гри м'яч влучив спортсмену у груди

Футболіст "Марсонії" Бруно Бобан помер під час матчу третього дивізіону чемпіонату Хорватії між "Марсонією" і "Славонією" 24 березня після удару м'ячем у груди.

Фото: pixsell.hr

Про це повідомляє HRT Sport. На 15-й хвилині гри м'яч після удару влучив Бобану у груди – і 25-річний футболіст упав. Гравця доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть. Точну причину смерті поки не називають.

Фото: twitter.com/radioslavonija Нагадаємо, на початку березня раптово помер капітан "Фіорентини" Давіде Асторі.

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