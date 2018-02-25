Храм Гробу Господнього в Єрусалимі зачинили на невизначений термін

У такий спосіб церковні ієрархи засуджують "систематичну кампанію проти церков та християнської громади у Святій землі"

На знак протесту проти політики нинішнього уряду Ізраїлю церковні ієрархи в Єрусалимі закрили на невизначений термін Храм Гробу Господнього.

В оприлюдненому в неділю, 25 лютого, незвично жорстко сформульованому листі ієрархи греко-католицької та вірменської церков пояснили, що вдатися до цього кроку їх змусила "систематична кампанія проти церков та християнської громади в Святій землі", повідомляє DW з посиланням на dpa.

В опублікованому листі релігійні діячі висловили обурення законопроектом, що дозволяє ізраїльській державі конфіскувати церковні земельні ділянки. Цей законопроект в неділю буде обговорюватися на засіданні міністерської комітету, після чого його винесуть на затвердження у Кнесет. У разі ухвалення в парламенті, документ набуде чинності закону.

У листі церковних ієрархів проект закону названий "дискримінаційним і расистським". Також вони переконані, що своїми діями Ізраїль "зневажає" ті "стосунки між християнською спільнотою і владою", що зберігалися десятиліттями.

Церква також протестує проти запровадження муніципальних зборів, які, на її думку, порушують статус-кво. В авторів листа складається враження, що ці дії мають на меті "послабити християнську присутність в Єрусалимі".

Міська адміністрація Єрусалима заявляє, що запровадженні збори стосуються не храмів, а таких об'єктів, що перебувають у церковної власності, як готелі та зали для прийомів. МЗС Ізраїлю поки не прокоментував ці звинувачення церковних ієрархів Єрусалиму.

Нагадаємо, відкриття нового посольства США в Єрусалимі очікується у травні 2018 року.