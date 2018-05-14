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Хрещатик частково закрили для автомобілів до кінця травня

У центрі Києва монтують фестивальне містечко для фіналу Ліги чемпіонів
Рух транспорту на частині вулиці Хрещатик у центрі столиці перекрили до кінця травня через підготовку та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.
Хрещатик частково закрили для автомобілів до кінця травня Фото: ukrinform.ua

"Перекриття з 12 травня відбудеться лише на одній вулиці - Хрещатику, на ділянці від Богдана Хмельницького до вулиці Городецького. Тут почнеться монтаж фестивального містечка. Монтує за своїми стандартами британська компанія, яка, за контрактом з УЄФА, має право це робити", - повідомив заступник міського голови Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Прямий". 

Він зазначив, що у фестивальному містечку буде футбольне міні-поле. Загалом із початку монтажу до завершення роботи містечка мине два тижні, а концентрація перекриттів вулиць припаде на 26-27 травня.

У зв'язку із цим з 12 травня по 31 травня 2018 року буде перекрито рух транспорту на ділянці вулиці Хрещатик від вулиці Архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького. Автобуси маршрутів №№24, 114 курсуватимуть у цей час за схемою руху вихідного дня.

Крім того, будуть й інші заборони або обмеження руху транспорту в 1,5-кілометровій зоні навколо НСК "Олімпійський" та інших локацій спортивних подій.

Наприклад, для розмежування автомобільних і пішохідних потоків на під'їзді до НСК "Олімпійський" тимчасово встановлять огорожу-спрямовувач.

Крім того, в ніч з 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту подовжать до 3:00, організувавши перевезення наявними маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх поїздів).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".

 

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14 05 2018 10:30
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