Хрещатик частково закрили для автомобілів до кінця травня

Рух транспорту на частині вулиці Хрещатик у центрі столиці перекрили до кінця травня через підготовку та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

"Перекриття з 12 травня відбудеться лише на одній вулиці - Хрещатику, на ділянці від Богдана Хмельницького до вулиці Городецького. Тут почнеться монтаж фестивального містечка. Монтує за своїми стандартами британська компанія, яка, за контрактом з УЄФА, має право це робити", - повідомив заступник міського голови Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що у фестивальному містечку буде футбольне міні-поле. Загалом із початку монтажу до завершення роботи містечка мине два тижні, а концентрація перекриттів вулиць припаде на 26-27 травня.

У зв'язку із цим з 12 травня по 31 травня 2018 року буде перекрито рух транспорту на ділянці вулиці Хрещатик від вулиці Архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького. Автобуси маршрутів №№24, 114 курсуватимуть у цей час за схемою руху вихідного дня.

Крім того, будуть й інші заборони або обмеження руху транспорту в 1,5-кілометровій зоні навколо НСК "Олімпійський" та інших локацій спортивних подій.

Наприклад, для розмежування автомобільних і пішохідних потоків на під'їзді до НСК "Олімпійський" тимчасово встановлять огорожу-спрямовувач.

Крім того, в ніч з 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту подовжать до 3:00, організувавши перевезення наявними маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх поїздів).