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Хрещатик у Києві перекриють через репетицію параду до Дня Незалежності

16, 18, 22-24 серпня 2017 року в столиці частково обмежать рух транспорту
У Києві вулицю Хрещатик перекриють через репетиції, а також власне парад з нагоди Дня незалежності України.
Хрещатик у Києві перекриють через репетицію параду до Дня Незалежності Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє "Укрінформ".

На час проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (ділянка від Бессарабської до Європейської площі) рух буде обмежено у такі години:

  • 16 серпня з 21.00 до 02.00
  • 18 серпня з 21.00 до 02.00
  • 22-24 серпня з 06.00 до закінчення заходів.


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, у травні Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Кабінет міністрів України розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.

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13 08 2017 18:15
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