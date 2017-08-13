Хрещатик у Києві перекриють через репетицію параду до Дня Незалежності

16, 18, 22-24 серпня 2017 року в столиці частково обмежать рух транспорту

У Києві вулицю Хрещатик перекриють через репетиції, а також власне парад з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На час проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (ділянка від Бессарабської до Європейської площі) рух буде обмежено у такі години:

16 серпня з 21.00 до 02.00

18 серпня з 21.00 до 02.00

22-24 серпня з 06.00 до закінчення заходів.



Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, у травні Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Кабінет міністрів України розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.