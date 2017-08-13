CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві вулицю Хрещатик перекриють через репетиції, а також власне парад з нагоди Дня незалежності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хрещатик у Києві перекриють через репетицію параду до Дня Незалежності
16, 18, 22-24 серпня 2017 року в столиці частково обмежать рух транспорту
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє "Укрінформ".
На час проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (ділянка від Бессарабської до Європейської площі) рух буде обмежено у такі години:
- 16 серпня з 21.00 до 02.00
- 18 серпня з 21.00 до 02.00
- 22-24 серпня з 06.00 до закінчення заходів.
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, у травні Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.
Кабінет міністрів України розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.
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