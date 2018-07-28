Хресна хода УПЦ КП: поліція нарахувала 65 тисяч вірян

До патрулювання столиці під час масового заходу було залучено 2,5 тисячі правоохоронців

28 липня участь у хресній ході за єдину Помісну церкву, що відбулася у Києві, взяли близько 65 тисяч вірян.

"Станом на 13:00 у ході брали участь біля 65 тисяч осіб. Ситуація спокійна та контрольована. Підрозділи вибухотехніків та кінологів перевірили маршрут Ходи, аби не допустити терактів та провокацій. За безпеку громадян відповідають поліцейські, нацгвардійці та підрозділи ДСНС", - повідомив перший заступник глави МВС України Сергій Яровий.

Загалом до патрулювання столиці під час масового заходу було залучено 2,5 тисячі правоохоронців.

Близько 11:30 у Києві від Володимирського собору розпочалася хресна хода "Молитва за Україну і за єдину Помісну Українську Православну Церкву" за участі вірян та церковних ієрархів Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Раніше біля пам'ятника князю Володимиру у Києві відбулися офіційні заходи з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України за участю президента України.

Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.

У суботу, 28 липня, у зв'язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі в центрі Києва перекриють рух.