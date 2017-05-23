"Хрест перший. Блокпост під Волновахою": фільм про трагічні події 2014 року, - ВІДЕО

Втрати у бою під Волновахою сил стали найбільшими від початку АТО та найбільшими за історію української армії до того часу

На каналі UA: Перший показали документальний фільм "Хрест перший. Блокпост під Волновахою" про трагічні події 2014 року на блокпосту неподалік міста Волноваха.

"Коли емоції вже зарубцьовані, а непроста історія подій на 10-му блокпосту до сьогоднішніх днів до кінця не почута – саме час говорити. Говорити прямо і щиро, не проклинаючи й не каючись, спокійно і врівноважено, відтворюючи в пам’яті кожен спогад мерехтливими кадрами хроніки весни 2014-го, коли все тільки починалося", - йдеться в описі фільму на каналі UA: Перший.

Нагадаємо, що приблизно о 4:30 ранку 22 травня 2014 року відбувся напад проросійських сепаратистів на сили АТО неподалік міста Волноваха Донецької області. В результаті нападу загинули 18 військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Втрати у бою під Волновахою сил стали найбільшими від початку АТО та найбільшими за історію української армії до того часу. Прокуратура Південного регіону з нагляду за законами у військовій сфері розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей) та за частиною 2 статті 425 (службова халатність) Кримінального кодексу України.

Тодішній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко назвав напад бойовиків на військових терористичним актом.

Своє занепокоєння через події під Волновахою висловив Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун, закликавши сторони конфлікту зосередити увагу на забезпеченні проведення президентських виборів у мирній та чесній атмосфері.

Відзначимо, що у зв'язку із загибеллю військовослужбовців 23 і 24 травня у Волинській області та 23, 24 і 25 травня у Рівненській області оголошено днями жалоби.