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Хто такий Віктор Бут, торговець зброєю, якого рф хоче звільнити?

Сполучені Штати запропонували обміняти Бріттні Ґрінер та ще одного американця, ув’язненого в росії, на росіянина Віктора Бута, відомого, як "Торговець смертю", засудженого в 2011 році за звинуваченнями у торгівля зброєю, зокрема з метою вбивства американських громадян.
Хто такий Віктор Бут, торговець зброєю, якого рф хоче звільнити? Бут Віктор

Сполучені Штати запропонували обміняти Бріттні Ґрінер та ще одного американця, ув’язненого в росії, на Віктора Бута, засудженого в 2011 році за звинуваченнями у торгівля зброєю, зокрема з метою вбивства американських громадян.

 

Невдовзі після засудження у 2011 році за серйозними звинуваченнями, російський торговець зброєю Віктор Бут передав через свого адвоката зухвале повідомлення, хоча йому загрожували десятиліття ув’язнення.

Бут, як сказав його адвокат, "вважає, що це не кінець".

Понад десять років потому 55-річний пан Бут, можливо, наближається до шансу розпочати нове життя, хоча він відбув менше половини свого 25-річного ув’язнення.

 

Сполучені Штати, намагаючись домовитися про звільнення двох американців, ув’язнених у росії — баскетбольної зірки Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця Пола Велана — запропонували в червні обміняти їх на пана Бута, за словами особи, поінформованої про переговори.

 

російські офіційні особи наполягали на поверненні пана Бута після того, як у 2011 році суд присяжних Нью-Йорка засудив його за чотирма пунктами, зокрема у змові з метою вбивства американських громадян. Прокурори заявили, що він погодився продати зенітну зброю інформаторам із боротьби з наркотиками, які видавали себе за покупців зброї для Революційних збройних сил Колумбії.

 

Тодішній генеральний прокурор Ерік Холдер назвав  Бута  "одним із найплідніших у світі торговців зброєю". Бут став сумно відомим серед співробітників американської розвідки, отримавши прізвисько "Торговець смертю", оскільки роками уникав арешту. Його подвиги надихнули 2005 року на створення фільму "Володар війни", у якому Ніколас Кейдж зіграв персонажа, створеного за мотивами містера Бута.

 

Тепер він, ймовірно, найвідоміший росіянин, який перебуває під вартою в США, і в’язень, за повернення якого Росія агітувала найгучніше. Якщо його відправлять назад до росії, це, ймовірно, знову розпалить дискусію щодо доцільності участі в обміні полоненими на американців, яких Сполучені Штати вважають "неправомірно затриманими" — як у випадку з пані Ґрінер і паном Віланом.

 

В інтерв'ю журналістам  Бут неодноразово заперечував звинувачення в тому, що він працював на російські спецслужби. Але Марк Галеотті, експерт з російських служб безпеки, сказав, що є вагомі ознаки — освіта  Бута, його соціальні та професійні зв’язки, а також його логістичні навички — що він є членом або принаймні тісно співпрацював з російськими військовими (ГРУ).

 

"Це також думка влади США та інших держав — і це пояснює причини, чому росія так старанно веде кампанію, щоб повернути його", — сказав пан Галеотті, викладач російської та транснаціональної злочинності в Університетському коледжі Лондона. «Усі країни намагаються вивести своїх громадян з-під жорсткої юрисдикції, але зрозуміло, що для росіян це було особливим пріоритетом у поверненні Віктора Бута».

За матеріалами Reuters та The New York Times 


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18 11 2022 15:50
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