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Хто з європейців витрачає на відпустку найбільше, - ІНФОГРАФІКА Євростату

У середньому громадяни ЄС витратили близько 336 євро за поїздку на відпочинок в 2016 році
Серед громадян ЄС мешканці Люксембургу витратили найбільше за відпустку (близько 768 євро) в 2016 році. За ними йдуть мальтійці (близько 646 євро) та австрійці (близько 607 євро).
Хто з європейців витрачає на відпустку найбільше, - ІНФОГРАФІКА Євростату Фото: afp.com

Такі дані наводить Eurostat - статистичне бюро ЄС.

У 2016 році резиденти ЄС витратили на туристичні поїздки приблизно 428 млрд євро, переважно на поїздки за кордон (55%). Резиденти ЄС сплатили 84% туристичних витрат на поїздки всередині Європи (79% в ЄС), 7% на мандрівки до Америки, 6% - до Азії, 2% - Африки.

Серед усіх європейців більше за мешканців Люксембургу за поїздку на відпочинок в 2016 році витратили лише швейцарці - близько 818 євро. Найменше тратять латвійці - близько 107 євро.

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20 08 2018 19:24
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