НОВИНИСеред громадян ЄС мешканці Люксембургу витратили найбільше за відпустку (близько 768 євро) в 2016 році. За ними йдуть мальтійці (близько 646 євро) та австрійці (близько 607 євро).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хто з європейців витрачає на відпустку найбільше, - ІНФОГРАФІКА Євростату
У середньому громадяни ЄС витратили близько 336 євро за поїздку на відпочинок в 2016 році
Фото: afp.com
Такі дані наводить Eurostat - статистичне бюро ЄС.
У 2016 році резиденти ЄС витратили на туристичні поїздки приблизно 428 млрд євро, переважно на поїздки за кордон (55%). Резиденти ЄС сплатили 84% туристичних витрат на поїздки всередині Європи (79% в ЄС), 7% на мандрівки до Америки, 6% - до Азії, 2% - Африки.
Серед усіх європейців більше за мешканців Люксембургу за поїздку на відпочинок в 2016 році витратили лише швейцарці - близько 818 євро. Найменше тратять латвійці - близько 107 євро.
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20 08 2018 19:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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