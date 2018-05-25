У Канаді підірвали бомбу в ресторані, постраждало щонайменше 15 осіб

У Канаді в одному з ресторанів пролунав вибух, у ході якого постраждало щонайменше 15 осіб.

Інцидент стався в місті Міссіссога в провінції Онтаріо в ресторані індійської кухні Bombay Bhel, - повідомляє Euronews.

За даними поліції, двоє зловмисників підірвало саморобний вибуховий пристрій і втекло. Наразі їх розшукують правоохоронці.

У ході події постраждало щонайменше 15 осіб, стан трьох оцінююють як критичний.

Камери відеоспостереження зафіксували двох чоловіків, одягнених у темні джинси і туфлі, повідомляє CNN. Зазначено, що обличчя одного з них було закрито темною тканиною.

Фото: Peel Regional Police