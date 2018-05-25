НОВИНИУ Канаді в одному з ресторанів пролунав вибух, у ході якого постраждало щонайменше 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді підірвали бомбу в ресторані, постраждало щонайменше 15 осіб
Наразі поліція розшукує двох зловмисників
Фото: Peel Regional Police
Інцидент стався в місті Міссіссога в провінції Онтаріо в ресторані індійської кухні Bombay Bhel, - повідомляє Euronews.
За даними поліції, двоє зловмисників підірвало саморобний вибуховий пристрій і втекло. Наразі їх розшукують правоохоронці.
У ході події постраждало щонайменше 15 осіб, стан трьох оцінююють як критичний.
Камери відеоспостереження зафіксували двох чоловіків, одягнених у темні джинси і туфлі, повідомляє CNN. Зазначено, що обличчя одного з них було закрито темною тканиною.
Фото: Peel Regional Police
Нагадаємо, 23 квітня в Торонто водій на білому фургоні скоїв наїзд на пішоходів у районі вулиці Йонг і Фінч-авеню і зник з місця події.
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