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У Канаді підірвали бомбу в ресторані, постраждало щонайменше 15 осіб

Наразі поліція розшукує двох зловмисників
У Канаді в одному з ресторанів пролунав вибух, у ході якого постраждало щонайменше 15 осіб.
У Канаді підірвали бомбу в ресторані, постраждало щонайменше 15 осіб Фото: Peel Regional Police

Інцидент стався в місті Міссіссога в провінції Онтаріо в ресторані індійської кухні Bombay Bhel, - повідомляє Euronews.

За даними поліції, двоє зловмисників підірвало саморобний вибуховий пристрій і втекло. Наразі їх розшукують правоохоронці. 

У ході події постраждало щонайменше 15 осіб, стан трьох оцінююють як критичний.

Камери відеоспостереження зафіксували двох чоловіків, одягнених у темні джинси і туфлі, повідомляє CNN. Зазначено, що обличчя одного з них було закрито темною тканиною. 

Фото: Peel Regional Police

Нагадаємо, 23 квітня в Торонто водій на білому фургоні скоїв наїзд на пішоходів у районі вулиці Йонг і Фінч-авеню і зник з місця події.

 

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25 05 2018 09:58
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