Huawei обійшла Apple з продажу смартфонів
Huawei продала 54,2 млн апаратів, захопивши 15,8% ринку. У другому кварталі 2017 року компанія продала 38,5 млн смартфонів, її частка тоді становила 11%. Зростання продажів квартал до кварталу становило 40,9%, повідомляє РБК з посиланням на огляд International Data Corporation.
Apple в квітні-червні продала 41,3 млн апаратів. У порівнянні з тим самим періодом минулого року частка Apple виросла з 11,8 до 12,1%, проте цього виявилося недостатньо, щоб утриматися на другому місці.
Всього в світі за другий квартал було продано 342 млн смартфонів. У порівнянні з квітнем-червнем 2017 року продажі смартфонів в світі знизилися на 1,8%.
Додамо, у майбутніх iPhone, імовірно, з'явиться підтримка двох SIM-карт.
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