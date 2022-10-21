Художник створив лінійку пива, присвячену смерті путіна

У серії напої різних сортів – від "кислого" до "пшеничного".

Художник Михайло Вербицький створив лінійку пива, присвячену смерті президента рф путіна. Про це повідомляє Telegram-канал "Ґрунт". "Коли х**ло мене кошмарить, мене комфортить пиво. Хочу пити кошмари х**ла, аби мене комфортило", – коментує митець. Словом, можете обрати на ваш смак.

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