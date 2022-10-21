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Художник створив лінійку пива, присвячену смерті путіна
Художник Михайло Вербицький створив лінійку пива, присвячену смерті президента рф путіна.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ґрунт".
"Коли х**ло мене кошмарить, мене комфортить пиво. Хочу пити кошмари х**ла, аби мене комфортило", – коментує митець.
Словом, можете обрати на ваш смак.
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21 10 2022 14:59 МЕДІА
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