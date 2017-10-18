Художника Павленського направили до психіатричного стаціонару
Арешт зняли після оцінки поведінки Павленського.
Дружину Павленського Оксану Шалигіну залишили в ув'язненні за звинуваченням у навмисному псуванні майна Банку Франції, - повідомляє Le Figaro.
Piotr #Pavlenski 's latest stunt: Setting a Bank of France branch on fire. pic.twitter.com/qM5DWbNSdr— David G-V (@gauthiervillars) 17 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, у Парижі російський художник Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції і сфотографувався перед нею. Акцію знімала фотограф Капуцин Анрі.
Петро Павленський на початку 2017 р. виїхав з Росії у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.
Влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.
9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.
Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".
У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.
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