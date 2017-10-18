Художника Павленського направили до психіатричного стаціонару

З російського художника-акціоніста Петра Павленський зняли арешт, щоб перемістити його в психіатричний стаціонар префектури поліції.

Арешт зняли після оцінки поведінки Павленського.

Дружину Павленського Оксану Шалигіну залишили в ув'язненні за звинуваченням у навмисному псуванні майна Банку Франції, - повідомляє Le Figaro.

Piotr #Pavlenski 's latest stunt: Setting a Bank of France branch on fire. pic.twitter.com/qM5DWbNSdr — David G-V (@gauthiervillars) 17 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, у Парижі російський художник Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції і сфотографувався перед нею. Акцію знімала фотограф Капуцин Анрі.

Петро Павленський на початку 2017 р. виїхав з Росії у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.

Влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.

9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.

Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".

У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.