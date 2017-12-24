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Художника з Полтавщини відправлять у мандрівку до Греції, завдяки зібраним у Facebook коштам

Упродовж життя митець не продав жодної своєї роботи, натомість він віддав їх школі та музею
Благодійники у Facebook за три години зібрали необхідні 40 000 гривень на подорож до Греції для художника і скульптора Валерія Єрмакова.
Художника з Полтавщини відправлять у мандрівку до Греції, завдяки зібраним у Facebook коштам Валерій Єрмаков. Фото: Сергій Коровайний для Ukraїner

Станом на сьогодні вже зібрано 65 000 гривень, 103 долари, 280 злотих, 40 євро та 7 канадських доларів, повідомляє ініціатор акції Богдан Логвиненко.

Художник мешкає у селі Панасівка на Полтавщині, в якому лишилось 20 хат. Географічний проект Ukraїner Богдана Логвиненка зробив про нього сюжет у 2016 році.

Валерій Єрмаков створює скульптури та картини. Упродовж життя він не продав жодної своєї роботи, натомість він віддав їх школі та музею. Художника надихає творчість Миколи Гоголя та грецька міфологія. Ukraїner вирішив подарувати йому поїздку до Греції та організував збір коштів у Facebook. За три години 235 осіб перерахували всю необхідну для подорожі суму – 36427 гривень, 103 долари та 70 польських злотих.

Решту зібраних коштів витратять на художні матеріали для Валерія Єрмакова. Про мандрівку до Греції знімуть фільм, а всіх благодійників вкажуть у титрах.

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24 12 2017 15:16
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