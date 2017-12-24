Художника з Полтавщини відправлять у мандрівку до Греції, завдяки зібраним у Facebook коштам
Станом на сьогодні вже зібрано 65 000 гривень, 103 долари, 280 злотих, 40 євро та 7 канадських доларів, повідомляє ініціатор акції Богдан Логвиненко.
Художник мешкає у селі Панасівка на Полтавщині, в якому лишилось 20 хат. Географічний проект Ukraїner Богдана Логвиненка зробив про нього сюжет у 2016 році.
Валерій Єрмаков створює скульптури та картини. Упродовж життя він не продав жодної своєї роботи, натомість він віддав їх школі та музею. Художника надихає творчість Миколи Гоголя та грецька міфологія. Ukraїner вирішив подарувати йому поїздку до Греції та організував збір коштів у Facebook. За три години 235 осіб перерахували всю необхідну для подорожі суму – 36427 гривень, 103 долари та 70 польських злотих.
Решту зібраних коштів витратять на художні матеріали для Валерія Єрмакова. Про мандрівку до Греції знімуть фільм, а всіх благодійників вкажуть у титрах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа