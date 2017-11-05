Художники розробили фотокамеру, яка заборонятиме користувачам робити "некрасиві" знімки

Художник Дріс Депуртер і філософ та фотограф Макс Пінкерс розробили фотокамеру Trophy Camera, в основі якої, за їх словами, лежить технологія штучного інтелекту, котра не дозволить користувачам робити "некрасиві" знімки.

Камера використовуватиме штучний інтелект для визначення долі майбутнього знімка: у пам'ять пристрою розробники завантажили фото, які протягом 50 останніх років ставали переможцями конкурсу World Press Photo, повідомляє Digital Trends.

"Камера, натренована на фотографіях художників, відмовлятиметься знімати "некрасиві" фото", — йдеться у повідомленні.

Trophy Camera зберігатиме тільки той знімок, який відповідатиме щонайменше 90 % параметрам завантажених фото. Якщо зображення не відповідатиме характеристикам - воно автоматично буде видалене.

"Щодня камери стають більш автоматизованими завдяки можливостям створення "ідеальних фото" одним натисканням кнопки. Це залишає менше місця для творчості і сприяє накопиченню надлишкових образів", - стверджують художники.

Trophy Camera була розроблена в єдиному екземплярі як арт-об'єкт, налагоджувати серійний випуск пристрою автори не мають наміру.

Нагадаємо, що в Німеччині розробили повітряну службу таксі, яку будуть обслуговувати вертольоти VTOL, що здатні злітати та сідати при нульовій горизонтальній швидкості.