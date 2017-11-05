Художники розробили фотокамеру, яка заборонятиме користувачам робити "некрасиві" знімки
Камера використовуватиме штучний інтелект для визначення долі майбутнього знімка: у пам'ять пристрою розробники завантажили фото, які протягом 50 останніх років ставали переможцями конкурсу World Press Photo, повідомляє Digital Trends.
"Камера, натренована на фотографіях художників, відмовлятиметься знімати "некрасиві" фото", — йдеться у повідомленні.
Trophy Camera зберігатиме тільки той знімок, який відповідатиме щонайменше 90 % параметрам завантажених фото. Якщо зображення не відповідатиме характеристикам - воно автоматично буде видалене.
"Щодня камери стають більш автоматизованими завдяки можливостям створення "ідеальних фото" одним натисканням кнопки. Це залишає менше місця для творчості і сприяє накопиченню надлишкових образів", - стверджують художники.
Trophy Camera була розроблена в єдиному екземплярі як арт-об'єкт, налагоджувати серійний випуск пристрою автори не мають наміру.
Нагадаємо, що в Німеччині розробили повітряну службу таксі, яку будуть обслуговувати вертольоти VTOL, що здатні злітати та сідати при нульовій горизонтальній швидкості.
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