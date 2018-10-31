Хуг: наші факти про участь Росії у конфлікті на Донбасі говорять самі за себе
"Важливо розуміти, що завдання СММ - встановлювати факти. Вона не проводить розслідування, вона не поліція, не займається збором доказів - вона надає факти. І ці факти говорять самі за себе...", - сказав Хуг в інтерв'ю ВВС.
"Деякі з них стосуються особливих видів озброєння, які ми бачили у непідконтрольних урядові районах: системи радіоелектронної боротьби типу "Торн", "Житель", "Биліна".
Ми фіксували також райони, де збройні формування проводять навчання, бачили багато важкої зброї: танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Ми публікували знімки цієї техніки", - розповів він.
За словами Хуга, за останні три місяці СММ доповідала про щонайменше дев'ять випадків, коли військові колони в'їжджали до України та виїжджали з неї, іноді зі зброєю.
"Кілька разів ми говорили з людьми, які заявляли, що входять до російських підрозділів, до Збройних сил Росії, які брали участь у бойових діях в Україні.
Ми навіть зустрічали людей, які говорили, що входять до конкретної бригади - і називали, якої саме, - що воює в Україні. Всі ці факти були оприлюднені", - стверджує Хуг.
"Можна ухвалювати рішення на підставі цих фактів, а можна їх ігнорувати. Ті, хто читають наші звіти, можуть робити свої висновки. Наша задача - продовжувати збирати ці факти, так об'єктивно, як це можливо", - додав він.
Нагадаємо, що 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.
Згодом американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з Хугом, видаливши цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.
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