Хуг: наші факти про участь Росії у конфлікті на Донбасі говорять самі за себе

"Ми фіксували також райони, де збройні формування проводять навчання, бачили багато важкої зброї: танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Ми публікували знімки цієї техніки", - розповів Хуг

Перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хуг, який покидає свою посаду, знову прокоментував факти участі Росії у збройному конфлікті на Донбасі.

"Важливо розуміти, що завдання СММ - встановлювати факти. Вона не проводить розслідування, вона не поліція, не займається збором доказів - вона надає факти. І ці факти говорять самі за себе...", - сказав Хуг в інтерв'ю ВВС.

"Деякі з них стосуються особливих видів озброєння, які ми бачили у непідконтрольних урядові районах: системи радіоелектронної боротьби типу "Торн", "Житель", "Биліна".

Ми фіксували також райони, де збройні формування проводять навчання, бачили багато важкої зброї: танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Ми публікували знімки цієї техніки", - розповів він.

За словами Хуга, за останні три місяці СММ доповідала про щонайменше дев'ять випадків, коли військові колони в'їжджали до України та виїжджали з неї, іноді зі зброєю.

"Кілька разів ми говорили з людьми, які заявляли, що входять до російських підрозділів, до Збройних сил Росії, які брали участь у бойових діях в Україні.

Ми навіть зустрічали людей, які говорили, що входять до конкретної бригади - і називали, якої саме, - що воює в Україні. Всі ці факти були оприлюднені", - стверджує Хуг.

"Можна ухвалювати рішення на підставі цих фактів, а можна їх ігнорувати. Ті, хто читають наші звіти, можуть робити свої висновки. Наша задача - продовжувати збирати ці факти, так об'єктивно, як це можливо", - додав він.