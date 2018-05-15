Хуг: Вогонь у відповідь – це також порушення домовленостей

За словами Хуга, з другої половини квітня спостерігачі СММ ОБСЄ сприяють встановленню локальних "вікон тиші" задля проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголошує, що будь-яке відкриття вогню у відповідь є порушенням домовленості про режим тиші на Донбасі.

"Водночас відповідальність за припинення стрілянини лежить не на моніторинговій місії, а на сторонах", – наголосив Хуг на брифінгу в Краматорську 15 травня.

Хуг зазначив, що попри надані сторонами гарантії припинення вогню в районі ДФС, спостерігачі щодня фіксують там обстріли.

"Обидві сторони заявляють, що вони відкривають вогонь тільки у відповідь… але саме це є також порушенням досягнутих домовленості про припинення вогню. Будь-яке застосування озброєння є порушенням", – заявив він.

За словами Хуга, близьке розміщення позицій сторін (у деяких місцях вони розташовані обабіч однієї дороги) і наявність у них важкого озброєння (танки, міномети, артилерійські установки) підживлює напруженість та призводить до того, що може виникати загострення.

"Це озброєння ми фіксуємо по обидва боки лінії зіткнення", – зазначив представник ОБСЄ, наголосивши, що поки важку зброю не буде відведено, ризики залишатимуться.

Нагадаємо, що Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2019 року.