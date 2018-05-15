Хуг: Вогонь у відповідь – це також порушення домовленостей
"Водночас відповідальність за припинення стрілянини лежить не на моніторинговій місії, а на сторонах", – наголосив Хуг на брифінгу в Краматорську 15 травня.
Хуг зазначив, що попри надані сторонами гарантії припинення вогню в районі ДФС, спостерігачі щодня фіксують там обстріли.
"Обидві сторони заявляють, що вони відкривають вогонь тільки у відповідь… але саме це є також порушенням досягнутих домовленості про припинення вогню. Будь-яке застосування озброєння є порушенням", – заявив він.
За словами Хуга, близьке розміщення позицій сторін (у деяких місцях вони розташовані обабіч однієї дороги) і наявність у них важкого озброєння (танки, міномети, артилерійські установки) підживлює напруженість та призводить до того, що може виникати загострення.
"Це озброєння ми фіксуємо по обидва боки лінії зіткнення", – зазначив представник ОБСЄ, наголосивши, що поки важку зброю не буде відведено, ризики залишатимуться.
Нагадаємо, що Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2019 року.
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