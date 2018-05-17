Хуг вирушить на Донбас через погіршення ситуації у зоні бойових дій

В місії ОБСЄ зазначають, що під час візиту Хуг проведе оцінку безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг вирушає з позачерговою поїздкою на Донбас.

"Ввечері 17 травня 2018 року, перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушить із візитом на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за останню добу", – повідомляє прес-служба ОБСЄ.

В місії ОБСЄ зазначають, що під час візиту Хуг проведе оцінку безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також обговорить із залученими сторонами заходи щодо зниження напруженості.

Як повідомлялося, протягом останніх діб у зоні проведення Операції об'єднаних сил спостерігається ескалація, представники незаконних збройних формувань збільшили кількість обстрілів із застосуванням забороненого озброєння.