Хуг вирушить на Донбас через погіршення ситуації у зоні бойових дій
"Ввечері 17 травня 2018 року, перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушить із візитом на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за останню добу", – повідомляє прес-служба ОБСЄ.
В місії ОБСЄ зазначають, що під час візиту Хуг проведе оцінку безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також обговорить із залученими сторонами заходи щодо зниження напруженості.
Як повідомлялося, протягом останніх діб у зоні проведення Операції об'єднаних сил спостерігається ескалація, представники незаконних збройних формувань збільшили кількість обстрілів із застосуванням забороненого озброєння.
Нагадаємо, що за минулу добу і ніч 17 травня незаконні збройні формування 66 разів відкривали вогонь на Донбасі: загинуло двоє українських військових.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві