Хулігани "пофарбували" у зелений колір річку Либідь, - ФОТО ВІДЕО

У вівторок, 12 вересня, хулігани "пофарбували" воду у фонтанах на Майдані Незалежності та на Контрактовій площі в яскраво-зелений колір. Майже одночасно позеленіла і вода в річці Либідь.

Чистити фонтани комунальникам довелося цілий день - спочатку вони злили воду, вимили їх, а потім запустили знову, повідомляють користувачі в соціальних мережах.

В "Київводфонді" заявили, що через хуліганів, які висипають у воду барвники, фонтани на Майдані Незалежності можуть відключити достроково.

"Водоспади на Майдані Незалежності працюватимуть до 30 вересня 2017 року, але через подібні вчинків робота фонтанів може припинитися набагато раніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за останній тиждень невідомі двічі насипали у фонтани фарбу.