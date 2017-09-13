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Хулігани "пофарбували" у зелений колір річку Либідь, - ФОТО ВІДЕО

Комунальники пригрозили достроково відключити фонтани на Майдані
У вівторок, 12 вересня, хулігани "пофарбували" воду у фонтанах на Майдані Незалежності та на Контрактовій площі в яскраво-зелений колір. Майже одночасно позеленіла і вода в річці Либідь.
Хулігани "пофарбували" у зелений колір річку Либідь, - ФОТО ВІДЕО Фото: соцмережі

Чистити фонтани комунальникам довелося цілий день - спочатку вони злили воду, вимили їх, а потім запустили знову, повідомляють користувачі в соціальних мережах.

В "Київводфонді" заявили, що через хуліганів, які висипають у воду барвники, фонтани на Майдані Незалежності можуть відключити достроково.

"Водоспади на Майдані Незалежності працюватимуть до 30 вересня 2017 року, але через подібні вчинків робота фонтанів може припинитися набагато раніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за останній тиждень невідомі двічі насипали у фонтани фарбу.

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13 09 2017 12:20
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