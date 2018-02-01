Хулігани у Франції в новорічну ніч спалили понад тисячу машин
У новорічну ніч у Франції 140 тис. поліцейських, солдатів і пожежників займалися охороною порядку, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт МВС Франції.
"Як і в минулі роки, певну кількість правопорушень було зафіксовано", - відзначили у французькій поліції.
У МВС Франції відзначили, що кількість згорілих машин менше, ніж в 2012 році, коли згоріли +1193 машини, і менше, ніж у 2013 році, коли згоріли тисяча шістьдесят-сім машин. У той же час в минулому році в новорічну ніч згоріли 935 машин.
За ніч поліція заарештувала 510 осіб (в минулому році 454 особи). При цьому було поранено вісім офіцерів поліції і троє солдатів. Більшість з них постраждали під час нападу групи агресивних людей в Шампиньи-сюр-Марн, відзначили в поліції.
Нагадаємо, що двоє невідомих підпалили автомобіль Lexus начальника управління земельних ресурсів Одеської міськради Дмитра Кота, кинувши в нього пляшку із запальною сумішшю.
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