Хулігани у Франції в новорічну ніч спалили понад тисячу машин

У МВС Франції відзначили, що кількість згорілих машин менше, ніж в 2012 році

У новорічну ніч у Франції згоріла одна тисяча тридцять одна машина, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів.

У новорічну ніч у Франції 140 тис. поліцейських, солдатів і пожежників займалися охороною порядку, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт МВС Франції.

"Як і в минулі роки, певну кількість правопорушень було зафіксовано", - відзначили у французькій поліції.

У МВС Франції відзначили, що кількість згорілих машин менше, ніж в 2012 році, коли згоріли +1193 машини, і менше, ніж у 2013 році, коли згоріли тисяча шістьдесят-сім машин. У той же час в минулому році в новорічну ніч згоріли 935 машин.

За ніч поліція заарештувала 510 осіб (в минулому році 454 особи). При цьому було поранено вісім офіцерів поліції і троє солдатів. Більшість з них постраждали під час нападу групи агресивних людей в Шампиньи-сюр-Марн, відзначили в поліції.

Нагадаємо, що двоє невідомих підпалили автомобіль Lexus начальника управління земельних ресурсів Одеської міськради Дмитра Кота, кинувши в нього пляшку із запальною сумішшю.