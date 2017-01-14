Human Rights Watch назвала Трампа головною загрозою для прав людини
"Обрання Дональда Трампа президентом США слідом за кампанією з розпалювання ненависті та нетерпимості, а також зростання впливу політичних партій у Європі, які заперечують універсальні права людини, поставили в небезпеку правозахисну систему, що склалася після (Другої світової. - Ред.) війни", - йдеться у звіті HRW за 2016 рік.
За словами виконавчого директора Human Rights Watch Кеннета Рота, у передвиборних промовах Трампа фігурували пропозиції, які, у разі їх реалізації, завдадуть "шкоди мільйонам людей". Мова може йти про масової депортації мігрантів, обмеження прав жінок і свободи ЗМІ, застосування тортур, пояснив Рот.
При цьому в HRW попереджають, що в Європі також є політики, які прагнуть прийти до влади, використовуючи заклики до расизму, ксенофобії, шовінізму та націоналізму. Популісти оперують такими поняттями, проголошуючи їх заставами боротьби з безробіттям, терактами і змінами в культурологічній парадигмі, проте насправді ці твердження "відкривають найбільш ймовірну дорогу до тиранії", резюмував Рот.
Нагадаємо, раніше iPress.ua повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, обіцяє почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з ними. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. За його словами, існують різні способи цього домогтися.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
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